Novità in casa 7Years.

La punk rock band di Livorno ha rilasciato un comunicato che siamo felici di condividere con voi:

“Tre nuove canzoni in inglese da farvi ascoltare, prima di una svolta per noi quasi “epocale”: provare a cimentarci con il cantato in italiano.

Non volevamo lasciare questi tre pezzi nel cassetto, anche perché sono i primi realizzati con la nuova line-up, con Tommy al basso e alla produzione, stiamo infatti componendo e registrando nel suo Ice Factory Studio. La copertina è un disegno di Diego, realizzato partendo dalla prima foto che ci siamo fatti con questa formazione: noi cinque, con addosso le magliette con i titoli delle tre canzoni a cui abbiamo associato ad ognuna un colore. Ci piace proprio per la sua semplicità.

Nei prossimi giorni uscirà “Doomscrolling”, disponibile su tutti gli store digitali. A seguire arriveranno “Penalty” e poi “Breathe”.

Nel frattempo, stiamo già lavorando da tempo a quello che è un capitolo inedito per i 7Years. Abbiamo diversi demo e bozze di testi in italiano: un campo praticamente inesplorato per noi.

Dopo 25 anni di “carriera” e dopo averne parlato per mesi, abbiamo capito che avevamo bisogno di nuovi stimoli. Cantare nella nostra lingua madre ci sta portando inevitabilmente ad esplorare anche nuove soluzioni sonore e nuove strutture, senza pregiudizi né barriere… e la cosa ci sta donando una nuova linfa vitale, quanto mai necessaria alla nostra età (sigh!).

In fondo, il bello di essere una band indipendente è proprio poter seguire la propria strada, senza dover rendere conto a nessuno se non a noi stessi. Non sappiamo ancora dove ci porterà questa scelta. Intanto, speriamo vi piacciano questi tre pezzi in inglese”.