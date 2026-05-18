Novita’ in casa LEFTOVER CRACK

Due belle novità in casa Leftover Crack.
I punk rocker di NYC hanno annunciato la ristampa di “Mediocre Generica”, album d’esordio del 2001. La ristampa uscirà per Sbam Records e sarà disponibile in varie versioni. Qui sotto tutti i dettagli.
Di seguito potete inoltre vedere il video di El Crack Rock Steady Siete Tema al grido di “Fuck Fascist Scum, Fuck the Police! Fuck Trump, the Klan, and all Nazis! This isn’t Hitler’s Germany!”.