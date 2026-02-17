Punkadeka festival 2026- MXPX
The Latest

Novita’ per i DECARDINALS!

Matt Murphys
17 Febbraio 2026
No comments

Ricche novità per i Decardinals, gli amici di Poison Hearts li annunciano nel loro roster con un singolo in uscita, he precede il nuovo lavoro.

DECARDINALS
Fuori l’23 febbraio 2026 il singolo “Pagine”
In primavera arriva “Fili Sottili” – doppio EP elettrico e acustico
La band entra nel roster di Poison Hearts.

I DECARDINALS tornano a far rumore.
La band punk/hardcore melodico di Bari, fondata nel 2016 da Domingo Bombini (già chitarrista di Frantic e Waiting for Better Days), annuncia l’uscita del nuovo singolo “Pagine”, disponibile su tutte le piattaforme digitali dall’23 febbraio 2026. Il brano anticipa il nuovo lavoro discografico “Fili Sottili”, in uscita nella primavera 2026.
Contestualmente, la band entra ufficialmente nel roster di Poison Hearts, segnando un nuovo capitolo nel proprio percorso artistico.

“Fili Sottili” – un doppio EP tra impatto e introspezione

“Fili Sottili” è un progetto ambizioso: un doppio EP composto da 8 tracce, diviso in due anime distinte ma complementari.

Lato elettrico: quattro brani che esplodono tra hardcore, alternative metal e suggestioni shoegaze.

Lato acustico: quattro tracce chitarra e voce che mostrano il lato più intimo e vulnerabile della band.

Un lavoro che mette in equilibrio rabbia e fragilità, rumore e silenzio.


Il lato elettrico
La title track “Fili Sottili” si apre con una scarica di batteria orchestrata sull’intero kit, seguita dall’ingresso impetuoso delle chitarre che trascinano il brano verso territori hardcore metal, tra ritmiche sincopate, riff palm-muted e breakdown devastanti. Un groove potente e complesso che richiama l’energia del groove metal contemporaneo.
“Immobile” irrompe come un fulmine a ciel sereno: voce graffiante e rabbiosa contro ogni forma di oppressione. Le chitarre accordate basse e i breakdown cupi creano un impatto diretto e senza filtri.
Con “Pagine” il ritmo si fa più controllato e atmosferico: groove melodici, chitarre avvolgenti e un’esplosione emotiva che alterna tensione e respiro, mostrando una sfumatura più introspettiva del sound.
“Volubile”, scritta a marzo 2025, unisce groove granitici e aperture melodiche incisive, culminando in una chiusura serrata fatta di pattern sincopati e breakdown incessanti.

Il lato acustico
Il secondo EP spoglia i brani fino all’essenziale: chitarra e voce diventano il centro emotivo del progetto.
Un lato più personale e diretto, dove i testi emergono senza sovrastrutture e mostrano la vulnerabilità dietro la furia sonora.

Produzione
Le registrazioni di “Fili Sottili” sono state curate da Leandro Ferraiuolo presso il Till Deaf Recording Studio di Caserta, mentre il mastering è stato affidato a Stefano Romano.

Formazione
Domingo Bombini – voce e chitarra
Luca Ficarella – chitarra
Gabriele Rana – basso
Fabio Casadibari – batteria

Con “Fili Sottili”, I DECARDINALS consolidano la propria identità: suoni spediti, pochi fronzoli e un’urgenza espressiva che spruzza rabbia, come il mare che si infrange sugli scogli delle coste pugliesi.

Il 2026 segna l’inizio di una nuova fase.

