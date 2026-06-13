Nukui Bogard firma il poster del Punkadeka Festival 2026

Il Punkadeka Festival anche per questa edizione affida come da tradizione la propria immagine a un artista diverso, proseguendo un percorso che negli ultimi anni ha visto collaborazioni di rilievo internazionale.

Dopo Joel Abad, tra i più noti illustratori punk rock a livello mondiale, autore di artwork per festival e band in tutto il mondo (tra cui la grafica dell’ultimo tour dei NOFX), e dopo Zerocalcare, che non ha bisogno di presentazioni (avete visto la nuova serie su Netflix?), autore del poster dell’edizione precedente, il festival del 2026 prosegue nel segno della contaminazione artistica.

Per l’edizione che si terrà il 5 settembre al Circolo Magnolia di Milano, il poster già visibile è firmato da Nukui Bogard, graphic designer e illustratore originario di Kawagoe, Saitama (Giappone).

Artista attivo a livello internazionale, ha collaborato con band, brand e realtà di oltre 25 paesi, sviluppando uno stile riconoscibile basato su character design e illustrazione pop.

Con questa scelta, Punkadeka continua a rafforzare il dialogo tra scena punk internazionale e linguaggi visivi contemporanei, affidando ogni anno la propria identità grafica a voci artistiche differenti e indipendenti.

PUNKADEKA FESTIVAL 2026

Sabato 5 settembre

Dal primo pomeriggio fino a tarda sera (con termine compatibile con i mezzi pubblici)

Circolo Magnolia, Segrate (Milano)

MXPX (Exclusive European Show) | Talco | Grade 2 | Uguaglianza | Duracel | Trauma HC | Libidine | Lillians | Already Buried

Area expo con distro, progetti DIY, merchandising e intrattenimento

Area food & drink per tutti i gusti

Birra a fiumi

Acqua fresca gratuita

Ingresso gratuito per under 14

Poster ufficiale realizzato da Nukui Bogard (Japan)

Media partner: 23Punk | PunkRockRadar

Partner: American Socks | Mad One | Nutty Print | Straight to Hell

Supporter: Spaccio Dischi | Semplicemente Dischi | Sbäm records

Biglietti su DICE!

https://link.dice.fm/x826b6762fe6

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