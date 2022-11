Nuova puntata di “Punk On The Rocks” sulle frequenze di Radio Città Aperta

Lunedì 21 novembre ’22 nuova puntata di Punk on the Rocks, la sottorubrica di Rocktrotter con Eleonora Tagliafico su Radio Città Aperta dedicata interamente al mondo del punk/hardcore.

Per Epidemic Records:

– Alle 18.15 intervista ai Talco; la band veneziana punkchanka presenta il nuovo album “Videogame”, preceduto dall’EP “Insert Coin”.

– Alle 18.50 intervista agli Zombies No, la band multiculturale melodic heavy skatepunk, di base tra l’Italia e la Francia ma nata in Venezuela, per presentare l’ultimo album “The Big Reset”.