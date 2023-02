Nuova puntata di “Punk On The Rocks” sulle frequenze di Radio Città Aperta, Roma

Lunedì 20 febbraio 2023 c’è la undicesima puntata di Punk on the Rocks, la rubrica di Rocktrotter con Eleonora Tagliafico su Radio Città Aperta sul mondo del punk/hardcore/ska.

– Alle 18,30 ci sarà l’intervista ai Lost, band pop punk, punk rock in uscita con il nuovo singolo “Fuori Posto”.

– Alle 19 intervista con gli Azione Diretta, per il nuovo split album con i baschi Brigade Loco “Borghetti Crew”

– Alle 19,40 intervista ai Bull Brigade, in occasione del tour 2023 per celebrare i 15 anni di “Strade Smarrite”

Durante la puntata si parlerà anche della presentazione del libro “Pank!” avvenuta sabato 18 febbraio a Largo Venue con la presenza di Cristiano Rea e Federico Guglielmi, a cura di Giuliano Girlando e Giulia Berillo.

Tornano anche protagonisti della trasmissione i luoghi della musica. Infatti Eleonora vi racconterà dell’ultimo luogo del punk visitato…solo un’anticipazione: si trova molto a nord, ma molto molto.

www.radiocittaperta.it

3401974468 whatsapp in diretta

Foto: Lost, Bull Brigade, locandina Pank!, la conduttrice Eleonora. Immagine di copertina: Azione Diretta