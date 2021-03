Nuove T-Shirt per Punkadeka.it: EDIZIONE LIMITATA!

E’ partito il preorder delle nuove magliette di Punkadeka.it! La grafica è stata realizzato direttamente da Stefan di SBÄM (avete presente copertine e manifesti di Sick of it All, NOFX, Lag Wagon, Brackets, Pulley, DaysNDaze… ).

Le magliette saranno stampate esclusivamente in pre-order, avete tempo fino al 15 Aprile per poterla ordinare.

Il ricavato della vendita andrà INTERAMENTE a supporto di chi ha lavorato da sempre nell’ombra per la scena e che in questo momento merita il nostro sostegno.

“..Just thought about Punk Rock music eating people alive…”