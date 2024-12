Nuovi annunnci per la nona edizione del Distruggi la Bassa.

Saliranno sul palco nel weekend del 25/26 Luglio 2025 i CONFLICT per un’unica data Italiana, gli SVETLANAS da Milano, i COSANOSTRA appositamente riuniti e per la prima volta in Itala gli HETZE dal Belgio!

Nuovi annunci in arrivo!