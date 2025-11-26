Nuovi ingressi nel bill del Distruggi La Bassa Festival 2026!

Annunciate tre nuove aggiunte al Distruggi La Bassa Festival 2026: Scream, Contrasto (30° anniversario) e Sud Disorder.
SCREAM Hardcore band di Washington attiva dagli anni ’80, parte della scena Dischord, tornata in attività negli ultimi anni.
CONTRASTO (30° anniversario)Punk band italiana nata negli anni ’90, con testi a forte contenuto sociale e politico. Al festival presenterà un set dedicato ai 30 anni di attività.
SUD DISORDER Band punk/hardcore di Taranto attiva dal 2013, con produzione DIY e vari lavori pubblicati, tra cui l’album Strategie.
EARLY BIRD TICKET FULL FEST PASS ( Incl.camping x 3 days ) disponibili in quantità limitata al link qui sotto, non farteli scappare.
