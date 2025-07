Nuovo 7″ benefit per gli SMOKING POPES

Nuovo 7″ in casa Smoking Popes.

La pop punk band di Chicago ha annunciato l’uscita di “Allegiance”, un nuovo 45 giri i cui proventi saranno destinati all’ACLU (American Civil Liberties Union), organizzazione non governativa atta a difendere i diritti civili e le libertà individuali negli Stati Uniti (mai come oggi messe in seria discussione).

Qui sotto tutti i dettagli.

Smoking Popes | Hey kids…”Allegiance” is now on vinyl!! Proceeds benefit the @aclu_nationwide! Order yours today, along with other cool new shirt designs… | Instagram