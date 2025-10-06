34K
Nuovo 7″ per i finlandesi ( e anche un po’ italiani ) THE ODORANTS: pre-ordine aperto su STRIPED MUSIC

6 Ottobre 2025
Dopo l’annuncio dell’entrata nella band di Andrea Manges, i finlandesi The Odorants sono pronti all’uscita di un nuovo 7″ intitolato “We Belong Dead”.

Il 45 giri uscirà il 24 ottobre prossimo per Mom’s Basement Records (USA) e Striped Music (Europa) e conterrà la title track sul lato A e una versione punk rock di Just Like Heaven dei The Cure sul lato B.
I pezzi sono stati registrati ad Helsinki e prodotti presso il Point Break Studio di San Diego, California, mentre l’artwork porta la firma dell’artista spezzino Andrea Bonini.

Sul sito di Striped Music sono disponibili i vari bundle. Date un’occhiata qui.

