Nuovo album degli HUNTINGTONS fuori per STRIPED RECORDS

Nuova uscita in casa Striped: l’etichetta di Andrea Manges si appresta all’uscita del nuovo album degli Huntingtons “¡Muerto, Carcel, O Rocanrol! Renacido!”.

“Muerto” (Dead) è dove la band avrebbe potuto essere, se avesse abbandonato completamente la propria carriera nel 2005, quando suonarono uno “spettacolo finale”.

“Carcel” (Jail) è dove sarebbero se avessero continuato a usare gli stessi 3 accordi, a suonare negli stessi piccoli club, a copiare infinite quantità di canzoni dei Ramones e senza mai espandersi o correre rischi.

“O Rocanrol” (o Rock-N-Roll) è dove sono: fare quello che vogliono, quando vogliono, e farlo più forte, più velocemente, con più attitudine e un significato più profondo dietro le canzoni.

Queste le parole della band:

“Nel 2020 abbiamo pubblicato un disco che tutti pensavamo, mentre eravamo in studio, ascoltandolo con quei vecchi altoparlanti da studio, fosse il nostro migliore fino ad ora… Tuttavia, il mix di un disco può crearlo o distruggerlo. Il mix originale era un po’ affrettato e col passare del tempo, è diventato un album usa e getta di canzoni che raramente suoneremmo dal vivo… 5 anni dopo, Perry Leenhouts del Point Break Sound ci prova con il mix. Gli abbiamo dato i file e la libertà di fare ciò che sentiva meglio… e riteniamo che abbia realizzato questo album “Renacido” (Reborn)”.

Questa la tracklist:

1. Too Old To Care

2. I Am The Liquor

3. The Slammer

4. Innocent

5. Dead Wrong

6. Not Penny’s Boat

7. Thank God For The Bomb

8. Things Are Gonna Get Better

9. You Don’t Have To Go

10. Say Hi To Your Mom For Me

11. Bottom Of The Bottle

12. Be With You

13. Liar

14. I Don’t Wanna Die Alone

L’album è da oggi disponibile in due versioni viniliche al link che segue:

https://youtu.be/HLFsYKQK3Qo?si=r9Sc0-jOBjz21iLD