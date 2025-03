Nuovo album in arrivo per gli Abraskadabra

Sono “Swings and Roundabouts” e “It was a good night” i primi due singoli estratti da “Pack your bags”: il nuovo album degli Abraskadabra in uscita questa primavera.

E se il primo pezzo era passato quasi un po’ sottotraccia su quelle melodie molto soft ska in chiave reggae tanto da richiamare gli ultimi Mad Caddies, il secondo rovescia tutto con un’autentica scarica di punk rock in cui troviamo infiltrazioni di fiati tipiche dello ska core americano dei primi anni 2000.

I video che accompagnano i rispettivi singoli ricalcano a pieno il mood delle canzoni facendoci cosi passare dalla scanzonata allegria all’interno di un vecchio Bulli della VW alla rabbia e alla potenza riversata guantoni alle mani su un ring da boxe.

Il quarto album della band ska punk brasiliana che fa seguito a “Make yourself at home” del 2021 si preannuncia essere davvero una bomba: i 5 infatti han deciso di far le cose in grande affidandosi per le registrazioni all’esperienza di Roger dei Less than Jake, presso lo studio Moathouse di Gainesville in Florida.

L’uscita dell’album prevista per questa primavera sarà accompagnata da un fitto tour nel Regno Unito:

11 Aprile – Brighton – The Pipeline

12 Aprile – T B A

13 Aprile – T B A

16 Aprile – York – The Fulford Arms

17 Aprile – Derby – The hairy dog

18 Aprile – Londra – New Cross Inn

19 Aprile – Manchester – Manchester Punk Fest

20 Aprile – Glasgow – Nice e Sleazy

21 Aprile – Lancaster – Ye Olde John O’Gaunt

24 Aprile – T B A

25 Aprile – T B A

26 Aprile – Londra – Fox & Firkin

E ci auguriamo possa fare da apripista a future date nel resto d’Europa già questa estate.