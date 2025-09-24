Nuovo album per gli AGNOSTIC FRONT: ascolta il primo singolo estratto “Way of War”

“Echoes In Eternity” è il titolo del tredicesimo album da studio degli Agnostic Front. La leggendaria NYHC bad capitanata da Roger Miret ha annunciato l’uscita della nuova fatica discografica prevista per il prossimo 2 novembre (Reigning Phoenix Music).
L’album (pre-ordinabile qui) vedrà la partecipazione di molti artisti, tra i quali DMC dei Run DMC in Matter of Life & Death.
Questa la tracklist:
01 – “Way Of War“
02 – “You Say“
03 – “Matter Of Life & Death” (feat. Darryl “DMC” McDaniels of Run-DMC)
04 – “Tears For Everyone“
05 – “Divided“
06 – “Sunday Matinee“
07 – “I Can’t Win“
08 – “Turn Up The Volume“
09 – “Art Of Silence“
10 – “Shots Fired“
11 – “Hell To Pay“
12 – “Evolution Of Madness“
13 – “Skip The Trial“
14 – “Obey“
15 – “Eyes Open Wide“
Qui sotto potete vedere il video del primo singolo estratto Way of War.