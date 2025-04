Una delle storiche realtà dello ska punk mondiale è pronta per l’uscita di un nuovo album: stiamo parlando degli Streetlight Manifesto.

La band del New Jersey, ha annunciato l’uscita di “he Place Behind The Stars”(24 giugno, Pentimento Music Co.).

Al momento non ci sono altre anticipazioni: restate sintonizzati.

Streetlight Manifesto (@smanifesto) • Foto e video di Instagram