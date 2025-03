Nuovo album per i Flatmates 205:

Flatmates 205: “Leap of Faith”, il nuovo album e il viaggio della band che continua

I Flatmates 205, band pop punk torinese attiva dal 2016, sono pronti a fare il loro ritorno con il nuovo album “Leap of Faith”, in uscita il prossimo 21 marzo 2025 sotto Scatti Vorticosi Records.

Dopo il successo di “Pacific Ways” nel 2023 e un biennio di 40 date, i Flatmates 205 stanno per intraprendere un altro capitolo della loro carriera. “Leap of Faith” sarà composto da 8 tracce, equamente divise tra canzoni in inglese e in italiano, proprio come nel precedente lavoro. Il titolo dell’album, che si traduce come “salto della fede”, ossia un salto nel vuoto con una connotazione positiva, riflette il viaggio di una band che continua a seguire i propri sogni nonostante le incertezze e le sfide.