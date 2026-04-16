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Nuovo album per i The Bouncing Souls

byAlessandro Pentassuglia
16 Aprile 2026
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I The Bouncing Souls, hanno annunciato ufficialmente il loro nuovo album in studio “Born To Be”, in uscita il 26 giugno. Il disco segna il ritorno della band con un lavoro completo dopo “Ten Stories High” ed è stato prodotto da Will Yip (rinomato produttore discografico, ingegnere del suono e musicista americano vincitore di un Grammy, noto per il suo lavoro con artisti rock e post-hardcore).

All’annuncio del nuovo album che ne ha svelato la grafica dal forte significato simbolico, si è accompagna la pubblicazione del nuovo singolo “The Light”: brano d’apertura che incarna quel punk epico e viscerale che da sempre definisce il sound dei The Bouncing Souls.

Il nuovo singolo segue i precedenti “Power” e “United”, e farà parte di un album di 10 tracce che conferma la volontà dei The Bouncing Souls di restare fedeli al proprio spirito, senza smettere di guardare al presente.

  1. The Light
  2. Bordertown
  3. As One
  4. All the Good Things
  5. Only Echoes
  6. Power
  7. Lighthouse
  8. Asshole Friends
  9. United
  10. Born To Be

Born To Be, come accennato, si presenta già dalla sua estetica come un lavoro carico di significato simbolico: la copertina gioca sull’immagine di un’eclissi, dove il logo dei The Bouncing Souls si sovrappone al sole, trasformandosi in una luna che lo oscura, dando vita a un’immagine potente e suggestiva.

Un dettaglio visivo che sembra riflettere i temi di un disco fatto di luci e ombre, con la band che esplora connessione, tenacia e senso di comunità di fronte alle sfide moderne. Il lavoro testimonia una formazione ancora creativamente viva, determinata a usare la musica come collante emotivo e culturale, e decisa più che mai a riaffermare la propria identità artistica.

L’album è già disponibile in pre-order in vinile, CD e cassetta, accompagnato da una nuova linea di merchandising ispirata all’estetica del disco.

Parallelamente all’annuncio, i Bouncing Souls hanno confermato anche un lungo tour nordamericano, con tappe negli Stati Uniti e in Canada e date che si estenderanno fino ai primi mesi del 2027. Per rivederli invece in Europa bisognerà molto probabilmente attendere la prossima estate.

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