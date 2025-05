I The Dirty Nil, punk rock band dell’Ontario, hanno annunciato l’uscita del nuovo album.

“The Lash” uscirà per Dine Alone Records il prossimo 25 luglio.

Qui i settagli:

Qui sotto il primo singolo estratto Gallop of The Hounds.