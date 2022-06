Nuovo disco per Amos and the Ruers

Tornano gli A&tR con il loro nuovissimo “Resta il Rock’n’Roll“, album di 10 tracce registrato rigorosamente in presa diretta il cui titolo dice tutto. Il disco è stato prodotto presso il Real Sound Studio e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in 500 copie in speciale edizione digipack. La pubblicazione e la distribuzione sono curate rispettivamente da LM Records e IRD.

INFO BAND E CREDITS

Amos Villa: Voce – Chitarre – maracas

Gabriele “Ga” Squillace: Batteria – Cori

Enzo Lana: Basso – Cori

Tutti i brani sono stati scritti da Amos Villa

Arrangiamenti ed esecuzione: Amos & the Ruers

Produzione: Amos & the Ruers

Registrato in presa diretta il 23 e il 24 dicembre 2021

presso Real Sound Studio (Milano)

Registrato, mixato e masterizzato da Ettore Gilardoni

Guests:

Ale Capatti: Organ in “Retrò” e piano in “Come ti va”

Giuseppe Nucera: Sax in “Nessun Confine”

Bruno Susio: Piano in “Oklahoma” e “Nessun Confine”

pubblicato da LM Records

Distribuito da IRD