Nuovo disco per i Sud Disorder

Uscirà il 10 maggio per Motorcity Produzioni e Dischirozzi il nuovo disco dei Sud Disorder da ltitolo “Senza amor non vale nulla”. Finito di scrivere durante il primo lockdown 2020 e registrato durante l’estate seguente, il secondo disco della combo tarantina affrontatematiche più personali, senza abbandonare la rabbia e le feroci critiche sociali. Senza amor non vale nulla è un album che racconta storie e rapporti di vite un po’rotte, da ricomporre, ma comunque belle nella loro incessante passione. Il suono della band riparte dalle coordinate degli ultimi Hobophobic: cantato rigorosamente in un italiano che alterna melodia, rabbia e poetica metropolitana alla quale si aggiunge un certo gusto più rock e una solida costruzione corale dei ritornelli.

Il primo singolo estratto dal disco, POISON CITY IRON FRONT, offre uno spaccato nudo e crudo della città dei due mari… una lettera aperta di chi ogni giorno è costretto a viverci dentro a mille contraddizioni: “prima o poi ritornerai, col cuore d’acciaio”…Tra impotenza e destraniazione, ma anche tra l’orgoglio e la consapevolezza di questa gente che va e che sempre ritorna, perché sembra proprio non poter fuggire mai.

