Nuovo EP per Campa

A quattro anni dalla nascita del progetto solista di Campa esce per NEEDA Records l’EP d’esordio Loop. La sua prima prova sulla breve distanza definisce la maniera personale con cui l’artista veneto si appropria del pop punk insieme al quale è cresciuto, dimostrando una maturazione rispetto ai primi lavori.

In Loop Campa dà una forma ormai riconoscibile alla sua idea di cantautorato pop punk: un sound leggero, orecchiabile e divertente, unito a tematiche profonde e riflessioni mai banali o scontate sull’esistenza.

Le storie narrate da Campa nell’EP d’esordio sono ritratti della vita quotidiana, riflessioni di tutti i giorni che restituiscono, nelle parole del suo protagonista, «il loop dei pensieri» che lo attraversa ogni giorno. Loop è anche il tentativo di uscire, appunto, da un loop di paranoie, solitudini, ansie e paure che opprime.

Le cinque tracce sono state prodotte da Luca Incerti, batterista dei WEL e tra i producer più riconoscibili della scena pop punk, il cui sound si rifà al primo revival del genere targato anni 2010 (Neck Deep, Like Pacific, Seaway).

L’EP esce lo stesso giorno della compilation The Kids Aren’t Alright, a cura del collettivo PGA (Punk Goes Acoustic), in cui Campa compare con la cover unplugged di “Sassafrass Roots” dei Green Day.