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Nuovo Ep per EL HEFE dei NOFX

byMatteo Paganelli
14 Maggio 2026
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Si saranno anche sciolti definitivamente, ma i NOFX continuano a far parlare di loro. Dopo le accuse e le smentite tra Fat Mike e Melvin, ecco la notizia di un nuovo Ep dell’ altro chitarrista della punk band californiana El Hefe.

Il 10 pollici si intitola “White Label” e uscirà per l’etichetta del chitarrista Cyber Tracks Label. Il disco contiene due tracce originali (White LabelNight Stalker”) e due cover (Many River to Cross di Jimmy Cliff e Turn Your Lights Down Low di Bob Marley).

https://www.instagram.com/elhefenofx/?utm_source=ig_embed&ig_mid=EE1B7280-760F-4F39-8748-3849DFDCEE38

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