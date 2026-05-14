Nuovo Ep per EL HEFE dei NOFX

Si saranno anche sciolti definitivamente, ma i NOFX continuano a far parlare di loro. Dopo le accuse e le smentite tra Fat Mike e Melvin, ecco la notizia di un nuovo Ep dell’ altro chitarrista della punk band californiana El Hefe.

Il 10 pollici si intitola “White Label” e uscirà per l’etichetta del chitarrista Cyber Tracks Label. Il disco contiene due tracce originali (White Label e Night Stalker”) e due cover (Many River to Cross di Jimmy Cliff e Turn Your Lights Down Low di Bob Marley).

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