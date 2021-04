Nuovo EP per gli SLOVENIANS

Dopo il primo album «AL DENTE», gli skate punk rocker di Bruxelles sono tornati con un nuovo EP disponibile in digitale gratuito e in versione limitato su 7 “.

Nell’album troverete le ultime canzoni registrate con i SINKESH (rip), il loro precedente chitarrista. Punk rock intenso, aggressivo e melodico! Slovenians è un gruppo punk rock belga di Bruxelles, attivo dal 2012, fondono influenze punk come The Dead Kennedy, The New Bomb Turks e Minor Threat con dosi esuberanti di rock ‘n roll, blues e garage rock.