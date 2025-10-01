34K
Nuovo EP per la BANDA BASSOTTI

byMatteo Paganelli
1 Ottobre 2025
Torna la Banda Bassotti e lo fa con un nuovo Ep intitolato “Tierra y Libertad”.

Questo il comunicato della storica ska punk band romana:
“Dal 26 settembre su tutte le piattaforme, troverete questo nuovo EP – BANDA BASSOTTI – TIERRA Y LIBERTAD.
Registrato in presa diretta tra DF ( Città del Messico ) e Salonicco.
Le registrazioni a DF le abbiamo fatte dal vivo a Plaza Garibaldi, con i Mariachi Sabor a Mexico.
Tutto sotto la supervisione tecnica di Kaki Arkarazo.

BANDA BASSOTTI – TIERRA Y LIBERTAD – EP

1. Juan sin Tierra featuring Mariachi con Sabor a Mexico – ( musica y letra Jorge Saldaña ) – 02:48

2. Persecucion de Villa/Adelita featuring Mariachi con Sabor a Mexico – ( Persecucion de Villa: Samuel Margarito Lozano ) (Adelita: Antonio Gil del Río Armenta ) – 04:00

3. Juan sin Tierra ( acustic Hotel Kastoria live version ) – ( musica y letra Jorge Saldaña ) – 02:35

4. Gabino Barrera (acustic Hotel Kastoria live version ) – ( Víctor Cordero ) – 02:46

 

A proposito di banda bassotti...
