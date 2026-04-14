“L’inerzia delle cose” è il nuovo singolo degli Inerdzia e da qualche settimana è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Un’uscita discreta, quasi sottratta alle logiche della promozione, arrivata dall’urgenza di far uscire un brano che registrato già da tempo e rimasto poi a lungo nel cassetto stava rischiando di perdere il suo vero significato con l’andare progressivo degli eventi.

Come racconta la band “E’ una canzone che quando l’abbiamo scritta ci sembrava molto cupa, ma la realtà dei fatti la sta rapidamente sorpassando e quindi prima che si trasformi in una canzone di speranza verso il futuro la buttiamo fuori, così, a sorpresa”.

Con la produzione curata dagli ACME Recording Studio e l’artwork firmato da DARTWORKS (drawstroy), che traduce visivamente l’atmosfera oscura del brano, il singolo che arriva a pochi mesi da “Deny Defend Depose” (pubblicato lo scorso dicembre) rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dalla band. Con “Marinai”, che si posiziona come primo singolo di questa fase, i lavori vanno delineando un nuovo corso sonoro che potrebbe trovare una sintesi nel formato 7”.

Parallelamente all’uscita, la band sta man mano annunciando le nuove date live dei prossimi mesi, con l’obiettivo di portare dal vivo lungo lo stivale questo nuovo capitolo.

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