Nuovo Singolo JIMMY & SCOTS FOLK BAND

La Jimmy & Scots Folk Band nasce nel 2013 dalla passione di due amici in viaggio a Dublino durante la settimana di San Patrizio. Partito come duo, nel corso degli anni diventa una band di cinque componenti che, oltre a suonare in locali come il VOX Club di Nonantola, partecipa a importanti rassegne di musica celtica come Druidia, Mutina Boica, Monterenzio Celtica, Tarvisium Celtica e nel 2025 raggiunge i 100’000 ascoltatori su Spotify.

Dal 2019 al 2024 pubblica tre album, di cui due dopo aver firmato un contratto discografico con l’etichetta “Maxy Sound” che portano la band a vincere “Discovery of the Year 2023”, “Best Male Voice 2023” e “Artist of the Year Chosen by Fans 2023” ai Musica Celtica Music Awards. Sempre nel 2023, l’album “Seven Irish Nights” viene inserito nell’Irish Traditional Music Archive, il più importante archivio di musica irlandese al mondo situato a Dublino. Tra febbraio e marzo 2025 sono in uscita 3 singoli inediti e un EP.

Ascolta il nuovo singolo

JUMP OFF THE PLANK