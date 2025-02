Nuovo singolo per gli Spaventapassere

Si intitola “Romualdo” il primo singolo che anticipa l’uscita del nuovo album degli Spaventapassere.

Romualdo non è (come potrebbe far pensare) l’ultimo campione brasiliano arrivato in Italia, ma il nome fittizio del protagonista di una storia vera che divenne abbastanza virale qualche anno fa e a cui i nostri amici Romagnoli non potevano sottrarsi dal dargli il giusto tocco.

Nel classico stile punk rock cantato in italiano e con quel pizzico di ilarità che li contraddistingue il pezzo riuscirà a far breccia tra i vostri brani preferiti, strappandovi più di un sorriso, oltre che farvi scatenare poi dal vivo.

Registrato al Convolution Studio da Alex Bounty e Luca Mascia ed in uscita su tutte le piattaforme streaming il singolo è accompagnato su youtube dal video girato da Mattia Zamagni Zamatti.

Sarà poi presentato dal vivo allo show del 1 Marzo presso il Sidro Club di Savignano sul Rubicone, dove si preannuncia un gran bel live in compagnia dei Mostarda Acida e Distratta.