Nuovo singolo per i 27Times9

“Neverland”, il nuovo singolo dei 27Times9 esce il 1 Novembre in promozione con CDF Records.

27TIMES9 è un duo nato in provincia di Milano nell’agosto del 2023. La formazione è la fusione creativa di Lily Waterfull, potente voce guida, e Ayron TheDark, polistrumentista, corista e produttore. La loro unione non è solo basata sulla passione condivisa per il pop punk californiano con sfumature elettroniche, ma anche sull’affinità nella maestria musicale e nell’amore condiviso per il mistero ed esoterismo.

Impegnati nella creazione del loro primo album in uscita nel 2025, attualmente contano 8 brani all’attivo, 1 in collaborazione con un noto Dj, 4 in fase di produzione ed in programma altrettanti in featuring futuri.

i 27TIMES9 mirano a regalare al pubblico un’esperienza musicale avvincente e che spazia tra varie influenze integrate al lor filone principale Pop-punk: un “Alien- punk”, dunque, come definito da loro.