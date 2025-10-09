Nuovo singolo per i BEE BEE SEA

I Bee Bee Sea tornano con il loro ultimo singolo prima dell’uscita del nuovo album.

“Keep It Cool” è tagliente, ironica e dolorosamente sincera: racconta il contrasto tra la paura di volare e l’euforia sconsiderata del dopo-serata (hangover inclusi).

Ispirata da un rientro mattutino dopo un concerto in Europa, una nottata di quelle che si concludono con una corsa al gate, decollo all’alba e una gastroenterite che si trasforma in una scena tragicomica a 10.000 metri, la canzone mescola onestà brutale ed una disincantata ironia.

È uno dei primissimi brani scritti per il nuovo disco in uscita “Stanzini Can Be Allright”, che ha preso forma concerto dopo concerto, in quasi due anni di live.

Musicalmente è l’incontro tra le scosse elettriche dei DEVO e l’energia dell’indie rock americano anni ’90.

Il singolo è uscito venerdì 26 settembre in un’edizione limitata vinile 7” in tre diversi colori.

Una super-limited edition “ROKopoly”, un gioco da tavolo personalizzato e totalmente D.I.Y. dedicato alla scena ROK italiana, era disponibile a sorpresa ed in esclusiva durante il Metapalooza Festival (evento indipendente organizzato dagli stessi Bee Bee Sea), dove è andata esaurita in poche ore.

Ora il singolo è disponibile ovunque, per tutti.

Sul lato B del singolo 7” c’è “Anthem of Rok n Roll”, un brano power-pop con un ritornello nato sedici anni fa in una cameretta adolescenziale e finalmente portato alla luce.

Il testo è un tributo agli MC5, ed il pezzo suona come una lettera d’amore al rock’n’roll più crudo e rumoroso.