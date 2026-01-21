Nuovo singolo per i MAVERIX

Dopo il singolo I Hate You All uscito verso la fine del 2025, e a due anni dal loro album d’esordio “Cowpunk!” (2023), i MaveriX pubblicano un secondo singolo inedito, intitolato MaveriX Radio, fuori giovedì 15 gennaio 2026. La canzone, così come la traccia precedente, fa parte di una serie di singoli in programma per il trio, che culminerà con la pubblicazione di un EP questa primavera.

MaveriX Radio è una scarica di energia cowpunkche taglia il rumore con grinta, velocità e zero compromessi.

I MaveriX osservano un mondo fatto di sorrisi finti, scene statiche e pose di plastica, e rispondono con un inno ad alto voltaggio pensato per notti sudate e ribellione senza filtri. Tra riff fulminanti, cori da urlare e un “HEY HO! LET’S GO!” che spacca la porta, il brano sintonizza l’ascoltatore su una nuova frequenza: più forte, più sporca, più vera. È il suono di una band che entra a gamba tesa e riscrive le regole.

L’uscita del nuovo EP coinciderà anche con nuove date in giro per l’Italia e per l’Europa, dopo che la band si è fatta conoscere suonando l’ultimo album “Cowpunk!” sui palchi del continente nel corso del 2023, del 2024 e del 2025. I MaveriX saranno, fra le altre cose, di scena al Summerside Festival in Svizzera a giugno e in Germania con un tour programmato per aprile.