Nuovo singolo per i Quarantena: “Abisso” feat. Olly Riva!

I Quarantena sono tornati: è appena uscito “Abisso”, il nuovo singolo del quartetto punk rock piemontese, con la partecipazione speciale di Olly Riva (Shandon, The Fire, Magnetics) alla voce.

Nel brano si tocca un tema che sta molto a cuore alla band di Mondovì (Cuneo): “Quando, pur vivendo in una comunità, si ragiona sempre come tanti io e mai come noi, non si può che sprofondare all’abisso…”.

La produzione suona molto oltre oceano: il mixaggio è stato curato da Brett Romnes (Makewar, Heart Attack Man) al The Barber Shop Studios nel New Jersey, il master da Mike Kalajian al Rogue Planet Studio. Il pezzo è uscito in digitale per Duff Records, ed è un’anticipazione dell’album che vedrà la luce a gennaio, a cui collaborano varie realtà italiane: Gasterecords, Professional Punkers, Burning Bungalow, Scatti Vorticosi, Last One To Die e Ostia Records.

BIO

I Quarantena nascono nel 2005 a Mondovì (Cn). Angoli di provincia. La passione per il punk-rock è la molla per “andare oltre”. All’anima punk, si sommano una vena cantautorale, influenze alternative rock e sfuriate hardcore. Hanno alle spalle tre album “L’epoca dei sogni”, “Tre” e “I miei idoli” e centinaia di concerti in tutta Italia, anche al fianco di artisti del calibro di Anti-Flag, C.J. Ramone, Punkreas, Talco e moltissimi altri.

