Nuovo singolo per i Wasting Time di Toronto

I Wasting Time, storica band melodic punk di Toronto, tornano con il nuovo singolo “Ripped Blue Jeans”, uscito il 12 dicembre per People of Punk Rock Records. Un brano carico di ritornelli anthemici ed energia emotiva, che richiama lo spirito del punk melodico di fine anni ’90 e l’atmosfera di 120 Minutes su MTV.
Attivi dal 2017, i Wasting Time hanno pubblicato cinque EP e tre album, costruendo un sound sincero e melodico che richiama Alkaline Trio, No Use for a Name, MxPx, Blink-182 e Green Day. Mixato e masterizzato da Matt Gauthier agli Arc Studios, “Ripped Blue Jeans” è il primo assaggio del nuovo album Are You Out Of Your God Damn Mind?, in uscita nel 2026.