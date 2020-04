Nuovo video e singolo per Uncle Bard & The Dirty Bastards

Nuovo singolo e video per la folk-rock band Uncle Bard & The Dirty Bastards, ad anticipare l’album “The Men Beyond The Glass” in uscita il 24 Aprile!

Si tratta di “Back on Your Feet” ed è disponibile su Spotify, iTunes, Deezer e tutti i principali digital stores.

La band lombarda, che al momento ha sospeso tutte la date del proprio tour europeo, ha deciso di anticipare l’uscita del singolo proprio per lanciare un messaggio positivo, attraverso un brano che invita a non arrendersi, nella consapevolezza che verranno tempi migliori e potremo tornare tutti a rialzarci in piedi.

Il video è disponibile sul canale Youtube della band:

https://youtu.be/QSmAXUlQbco

Contatti:

www.ubdirtybastards.com

www.facebook.com/UBDirtyBastards

www.instagram.com/dirtybastards