Nuovo video per Lester Greenowski

Lester Greenowski (Honest John Plain, The Crybabys etc.) esce con un nuovo singolo “Radioattiva” adattamento in italiano del brano di Gene Simmons del 1978 “Radioactive”.

Ospiti d’eccezione Paul Del Bello (Adam Bomb, Dobermann etc.) al basso e voce, Sergio “S.J.” Aschieris (Bad Bones, The Rocker etc.) ai soli e Corrado “Dado” Bertonazzi (Nina Zilli, Immanuel Casto etc.).

Il pezzo è stato mixato e masterizzato da Fabio Trentini (Guano Apes, H-Blockx etc.) e il video ideato e realizzato da Vinn Borawski (FFD, E-motu etc.)