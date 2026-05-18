Ocelot pubblica Non Rispondi, nuovo singolo tra pop punk e rap

Marco Tigani, in arte Ocelot, continua il proprio percorso musicale con Non Rispondi, nuovo brano accompagnato da video ufficiale.

Artista di Latina, Ocelot fonde sonorità pop punk e rap, sviluppando uno stile costruito su strofe introspettive e ritornelli immediati. Cresciuto con influenze come Guns N’ Roses, Green Day e Blink-182, ha iniziato il proprio percorso nel 2018 con l’EP Cenere, sviluppando nel tempo una narrazione collegata tra i vari brani pubblicati.

Dopo il capitolo Outer Heaven, avviato nel 2024 con riferimenti all’universo di Metal Gear, il progetto ha trovato nel 2025 una direzione più definita, consolidando il mix tra rap emotivo e attitudine pop punk.

Anche Non Rispondi segue questa linea, con produzione affidata a Jeremy Burxton e chitarre curate da Rufio Littorio, proseguendo il percorso iniziato con i singoli Tutto Torna, Faccio Peggio e Una Direzione.