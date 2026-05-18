Punkadeka festival 2026- MXPX
41K
41K
ISCRIVITI!
The Latest

Ocelot pubblica Non Rispondi, nuovo singolo tra pop punk e rap

byDeka
18 Maggio 2026
No comments

Marco Tigani, in arte Ocelot, continua il proprio percorso musicale con Non Rispondi, nuovo brano accompagnato da video ufficiale.

Artista di Latina, Ocelot fonde sonorità pop punk e rap, sviluppando uno stile costruito su strofe introspettive e ritornelli immediati. Cresciuto con influenze come Guns N’ Roses, Green Day e Blink-182, ha iniziato il proprio percorso nel 2018 con l’EP Cenere, sviluppando nel tempo una narrazione collegata tra i vari brani pubblicati.

Dopo il capitolo Outer Heaven, avviato nel 2024 con riferimenti all’universo di Metal Gear, il progetto ha trovato nel 2025 una direzione più definita, consolidando il mix tra rap emotivo e attitudine pop punk.

Anche Non Rispondi segue questa linea, con produzione affidata a Jeremy Burxton e chitarre curate da Rufio Littorio, proseguendo il percorso iniziato con i singoli Tutto Torna, Faccio Peggio e Una Direzione.

 

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Novita' in casa LEFTOVER CRACK

byMatteo Paganelli
Next Article

"Gonna Be Alrighr": nuovo 7" per i CHASER

byMatteo Paganelli
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Mag 20
Guitar Wolf (Japan) @ Giardini Luzzati
Giardini Luzzati - Spazio Comune
Mag 22
[22.05] ///Distorsioni Periferiche/// Magnitudo + Croce666 + Mr. Hygh
Associazione Black Inside
Mag 23
MONDO BIZARRO FEST vol. 11
Piazza Ugo Dallò, 4, 46043 Castiglione delle Stiviere, Italy
Mag 23
Hardcore Fest 2026
strada fienili, 46029 Suzzara, Italy
Mag 23
Teenage Bottlerocket | Ready to Roll Europe 2026 | Live in Torino
sPAZIO211
Mag 24
COL CAVOLO – il vegan che non ti aspetti! 2^ Spring Edition
Daste Bergamo
Mag 24
Teenage Bottlerocket | Ready to Roll Europe 2026 | Live in Milan
Legend Club Milano
Mag 25
Teenage Bottlerocket | Ready to Roll Europe 2026 | Live in Pisa
Lumiere Pisa
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.