Sei nuovi pezzi per gli OFF!, band di Keith Morris (Circle Jerks/Black Flag).

Durante un live in Texas in occasione dell’inaugurazione del Future Present Museum, la punk band californiana ha suonato sei nuove tracce: Slice Up the Pie, Time Will Come, Kill to Be Heard, Ignored, Circuitry’s God e Invisible Empire. Restate sintonizzati per ulteriori news.