Oggi esce il nuovo video dei Double Swindle: “There Was a Time”

È online da oggi il nuovo video dei Double Swindle, band punk/rock della provincia di Treviso. Il brano si intitola “There Was a Time”.

La canzone racconta un periodo che sembrava stabile, quasi perfetto, ma che si rivela essere una gabbia confortevole. Parla di quella fase in cui si pensa di avere tutto sotto controllo, di avere il mondo in mano, mentre si sta vivendo dentro una versione di sé non davvero libera. Il percorso narrato attraversa confusione, eccessi, errori e ricordi sfocati, fino ad arrivare a un momento di lucidità, in cui si smette di idealizzare il passato e si inizia a scegliere consapevolmente il presente.

