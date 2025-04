Il 28 marzo, il Bloom ha ospitato il Release Party di OH NO!, il nuovo album dei DISCOMOSTRO

Una serata SOLD OUT, con un pubblico carico dall’inizio alla fine.

Ad aprire le danze, le performance di Circus Punk, Rescüe Cat, Put Purana e Hobos prima del gran finale con i DiscoMostro. Un evento targato Trivel Collective, Professional Punkers e Bloom, che ha lasciato il segno.

Le foto di Emanuela Giurano catturano l’energia della serata.

Sfoglia la gallery completa e rivivi i momenti più intensi!