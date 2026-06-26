Punkadeka festival 2026- MXPX
44K
44K
ISCRIVITI!
The Latest

Oltrerock 2026: due giorni di musica dal vivo il 3 e 4 luglio a Castana

byDeka
26 Giugno 2026
No comments

Torna Oltrerock, il festival organizzato dalla Pro Loco Castana insieme a un gruppo di volontari, giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento è fissato per il 3 e 4 luglio 2026 al Parco Feste “La Buca” di Castana (PV), con ingresso a offerta libera.

La prima serata, venerdì 3 luglio, vedrà alternarsi sul palco Matrioska, DeDog, The Useless 4 e Sal Rinella e le Pallottole, seguiti dall’after party curato da La Congrega.

Sabato 4 luglio sarà invece dedicato alle sonorità indie, psych e shoegaze con Glazyhaze, A/lpaca, John Qualcosa e Scrimshankers, mentre la chiusura della manifestazione sarà affidata al DJ set di Core Mato.

Oltre ai concerti, il festival offrirà un’area ristoro con cucina e birra, market dedicato a dischi, merchandising, illustrazioni e artigianato, oltre a un’area beer pong aperta per entrambe le serate.

Oltrerock continua così a proporsi come uno degli appuntamenti estivi dedicati alla musica indipendente dell’Oltrepò Pavese, unendo live, convivialità e realtà del territorio in un contesto a ingresso libero.

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

The Frog: fuori il nuovo singolo e video “NO BIG DEAL”

byDeka
Next Article

Cereal Killer: fuori oggi il nuovo singolo "Qui con te" con Paolino dei Bad Frog

byDeka
A proposito di ...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
LEGGI TUTTO

DEECRACKS: raccolta in Lp

I DeeCracks, pop-punk band austriaca, hanno annunciato l’uscita di una compilation in Lp intitolata “Totally Cracked”, che racchiuderà gli…
I PROSSIMI CONCERTI
Giu 26
PARTIZTIKA 2026 vol. 8 – Festa Antifascista Lainate
Via Circonvallazione Ovest, 1, 20045 Lainate MI, Italia
Giu 27
Punk Ol’Olio 7 – Live Collisione – Rumon Bar, via Manzoni 56
Via Alessandro Manzoni, 56, 06135 Perugia PG, Italia
Giu 27
Evento live Punk + Punk HC a Milano????
Pogue Mahone's Irish Pub Milan
Giu 28
ASMA @ Ass.Farinera // Ritrovarci // Mairano (Bs)
Mairano - Bs
Lug 03
Converge ? Circolo Magnolia, Milano
Circolo Magnolia
Lug 03
The Ataris ? Legend Club, Milano
Legend Club Milano
Lug 04
?MONORAMA VOL. 5 – Punk Fest?
Circolo Arci Post Parma
Lug 04
The Ataris ? Rock Planet, Pinarella di Cervia (RA)
Rockplanet Pinarella
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.