Oltrerock 2026: due giorni di musica dal vivo il 3 e 4 luglio a Castana

Torna Oltrerock, il festival organizzato dalla Pro Loco Castana insieme a un gruppo di volontari, giunto alla sua quarta edizione. L’appuntamento è fissato per il 3 e 4 luglio 2026 al Parco Feste “La Buca” di Castana (PV), con ingresso a offerta libera.

La prima serata, venerdì 3 luglio, vedrà alternarsi sul palco Matrioska, DeDog, The Useless 4 e Sal Rinella e le Pallottole, seguiti dall’after party curato da La Congrega.

Sabato 4 luglio sarà invece dedicato alle sonorità indie, psych e shoegaze con Glazyhaze, A/lpaca, John Qualcosa e Scrimshankers, mentre la chiusura della manifestazione sarà affidata al DJ set di Core Mato.

Oltre ai concerti, il festival offrirà un’area ristoro con cucina e birra, market dedicato a dischi, merchandising, illustrazioni e artigianato, oltre a un’area beer pong aperta per entrambe le serate.

Oltrerock continua così a proporsi come uno degli appuntamenti estivi dedicati alla musica indipendente dell’Oltrepò Pavese, unendo live, convivialità e realtà del territorio in un contesto a ingresso libero.