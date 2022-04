Omni of Halos firmano per Lövely – Primo e secondo singolo dall’EP di debutto.

Gli Omni of Halos stanno collaborando con Lövely records per la pubblicazione del loro EP di debutto “Care Free”. Con membri provenienti da band indie e punk rock svedesi come Division of Laura Lee, Bombus, Sparks of Seven, De Lyckliga Kompisarna, Speed of Sound Enterprise e Firebreather, gli Omni of Halos offrono un’esplosione di rumoroso alternative rock. Condito con i suoni colorati della pedal steel, la band offre un paesaggio sonoro distintivo e vibrante.



La prima uscita in assoluto del quintetto di Göteborg è l’intenso e sentito singolo “You Suck”. Il cantante e chitarrista degli Omni of Halos, Henrik Hjelt Röstberg, commenta:

“La canzone è nata da un vecchio riff che mi perseguita dall’adolescenza. Parla di vecchie esperienze di relazioni tossiche. Il titolo parla da solo”.

GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/GSHW-rmAHL8

Mentre il secondo singolo e la title track del loro prossimo EP di debutto. “Care Free” è un’esplosione di indie rock onesto e non convenzionale, con riff pesanti e melodie non proprio ortodosse di pedal steel. Il singolo è pubblicato insieme a un video musicale.

L’ex membro dei Division of Laura Lee e attuale chitarrista/cantante degli Omni of Halos, Henrik Hjelt Röstberg, commenta:

“Questa canzone è nata quando stavo sperimentando una nuova accordatura di chitarra. Parla di un caro amico che ho perso.”

GUARDA IL VIDEO: https://youtu.be/J2WMUtW5q-o

I brani sono contenuti nell’EP di debutto di Omni of Halo “Care Free”, in uscita a maggio 2022. “You Suck” e “Care Free” sono prodotti da Per Stålberg nei Welfare Studios, e mixati da John Agnello (Dinosaur JR, Sonic Youth, Kurt Vile). L’artwork del singolo è stato realizzato dal frontman dei Viagra Boys Sebastian Murphy.

Omni of Halos:

Henrik Hjelt Röstberg – Vocals, Guitars, and Moog

Gabriel Unsgaard – Guitars and Vocals

Kyle Pitcher – Bass

Daniel Levin – Pedal Steel Guitar

Markkuu Mulari – Drums

Connect with Omni of Halos

https://www.facebook.com/omniofhalos

https://www.instagram.com/omni_of_halos/

COPERTINE DEI SINGOLI