Onda D’urto, dal 22 ottobre disponibile il secondo singolo del Kape

Dopo l’esordio “in solitaria” titolato Pale of Shit uscito in giugno, torna il Kape con un nuovo singolo. Prima di parlare della canzone voglio raccontarvi un po’ di Mirko; il nostro suona praticamente da sempre, ha girato l’Europa e registrato molti dischi tra cui alcuni, a mio modesto parere, davvero sublimi con i Round Seven, band davvero granitica della scena Veneta. Da quasi altrettanto tempo è un apprezzatissimo tatuatore, nessuno qui potrà obbiettare, e dal 2019 bassista degli Splintera, band Hard core punk sita nell’area della sua Verona con cui ha realizzato due LP e numerosi concerti il giro per lo stivale. Per arrivare da tutto ciò fino a uno spunto creativo solista, il Kape non ha dovuto fare nient’altro che ciò che più gli viene facile; amare la musica e viverla h24, mangiandola, bevendola, tatuandola e soffrendola come un amore e a volte un dolore. Onda D’urto, vuole raccontare proprio di quel rapporto con noi stessi che nasce fin dalle primissime luci del mattino, quando ci si sveglia ma si vorrebbe rimanere incollati al letto, quando già dai primi minuti la testa comincia frullare di brutti pensieri ma anche di quando per forza li affrontiamo, non per tirare avanti, ma per vincere, giorno dopo giorno, la battaglia interiore che tutti viviamo. Che Kape si stia mettendo in gioco non c’è dubbio, non solo suonerà ma per la prima volta ci mette la voce e canterà in italiano, se non è mettersi in gioco questo, cosa lo è? Il 22 rimanete incollati ai vostri demoniaci Smartphone e andate sulla vostra piattaforma musicale preferita ad ascoltare Onda D’urto