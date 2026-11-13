ONE NIGHT STAND: “TrashEp”

Il 9 novembre scorso è uscito “TrashEp”, il nuovo Ep dei labronici One Night Stand. Era dai tempi di “Equador” (2018) che il quartetto livornese (con la quota pisana al suo interno) non si faceva sentire: 8 anni tra un lavoro da studio e l’altro non sono pochi, ma l’attesa può essere decisamente ritenuta ben ripagata. “TrashEp” raccoglie tutti i crismi dell’hardcore melodico, senza esagerare coi tecnicismi che finirebbero, almeno per le orecchie del sottoscritto, per appesantire l’ascolto: batterie velocissime, chitarre divise tra ottave e palm muting potenti, tracce vocali melodiche e cori precisi. I ritmi sono subito super serrati sin dalla prima traccia Wrinkled Eyes (bellissimo e potentissimo il breakdown finale) e si mantengono tali per tutti i successivi quattro pezzi. Bello il richiamo a Tony Sly e ai suoi mai dimenticati No Use For a Name di From Son To Father, mentre il tutto si cui conclude con Swewt Lies, Rotten Truth, pezzo più incazzato (e non solo musicalmente) dell’intero Ep. I suoni sono potenti e adattati benissimo al genere che gli Ons portano con sé da ormai quasi 20 anni: ecco un prodotto fresco e genuino per tutti gli amanti del genere in una scena dove la freschezza e la genuinità cominciano a scarseggiare.

Tracklist:

Wrinkled Eyes

Fear of The Dark (short)

Again

From Son to Father

Sweet Lies, Rotten Truth