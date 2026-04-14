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One Reason to Rise annunciano il nuovo album “Lost & Found”

byDeka
14 Aprile 2026
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I One Reason to Rise, band punk rock di Bogotá attiva dal 2017, tornano con un nuovo album. “Lost & Found” uscirà il 20 marzo 2026 per Punk Rock Radar e Soundspeed Records, disponibile in CD in tiratura limitata.

Formati da Kemp (voce e chitarra), Mike (basso) e Kevin (batteria), i One Reason to Rise hanno costruito negli anni un sound veloce ed energico, accompagnato da testi positivi e motivazionali. Dopo gli EP “DEFY” (2017) e “UnderCovers” (2022) e l’album “City Lights” (2023), la band prosegue il proprio percorso con una nuova uscita che conferma la loro identità skate punk.

Il disco è stato anticipato da due singoli: “Rad Dad”, pubblicato il 9 gennaio 2026, un brano dedicato ai genitori che riescono a conciliare lavoro e famiglia senza rinunciare alla condivisione e alla passione per la musica, e “Harsh Truth”, uscito il 12 febbraio 2026, che affronta il tema della verità e della coerenza tra parole e azioni.

Con “Lost & Found”, i One Reason to Rise continuano a sviluppare il loro approccio diretto e positivo, mantenendo al centro temi come perseveranza, consapevolezza e crescita personale.

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