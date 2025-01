ONE STEP CLOSER: All You Embrace

Gli One Step Closer sono un interessantissimo gruppo della Pennsylvania

Il precedente “This Place You Know” era un disco molto rabbioso, praticamente Hardcore, che non lasciava molto spazio alla melodia. In questo “All You Embrace” cambia tutto, forse qualcuno potrebbe maliziosamente dire troppo. L’Emo-Pop prende la scena per la maggiore, concedendo solo qualche spazio ad un Post-Hardcore sempre melodico, con degli attacchi deliziosi, soprattutto nei ritornelli. Per il sottoscritto non è assolutamente un passo indietro rispetto al primo lavoro, anzi, direi che la naturale evoluzione di questa band è proprio questa intrapresa. Pezzi come “Color You”, “Giant’s Despair”, sono vere e proprie perle del punk del 2024. Difficile trovare una canzone brutta in tutta la scaletta, anche essendo pignoli. Tutto inflazionato, è vero, ma non c’è qualcosa di profondamente originale in questi tempi attuali. Potremmo anche definire questo Emo non tragico, ma molto romantico, malinconico. E in effetti non sfigurerebbe in un eventuale palinsesto radiofonico, o televisivo, se esistesse ancora MTV.

Nel complesso un lavoro molto bello a mio parere, sicuramente considerabile un po’ troppo soft per altre orecchie, non si può escluderlo. In quel caso andrebbe invece meglio il loro esordio.

Voto:8,5