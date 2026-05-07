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OneTwoThreeFour compilation che celebra i 50 anni dei Ramones con un tributo italiano

byDeka
7 Maggio 2026
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Nasce OneTwoThree*Four Italian Tribute to the Ramones, progetto dedicato al cinquantesimo anniversario dell’album di debutto dei Ramones, pubblicato nel 1976 e considerato uno dei punti di svolta nella storia del punk rock.

L’iniziativa prende forma come un omaggio collettivo alla band di Forest Hills, con l’obiettivo di riportare al centro l’eredità di Johnny, Joey, Dee Dee e Tommy attraverso l’energia della scena punk rock italiana. Il progetto si è sviluppato rapidamente grazie a una rete di contatti consolidata e alla collaborazione di Nando Senzabenza, arrivando a definire in poche settimane un roster ampio e rappresentativo.

Tra le band coinvolte figurano Derozer, Tough, Wally Gators, Punkreas, Manges, Retarded, Rappresaglia, Latte+, Senzabenza, Gli Impossibili, The Crooks, Shandon, Bad Frog e Juda’s Kiss, realtà che coprono diverse generazioni e sfumature del punk nazionale.

Il tributo si concentra sul primo album dei Ramones, registrato nel febbraio del 1976 con un budget contenuto e pubblicato nell’aprile dello stesso anno. Un lavoro che, con brani come Blitzkrieg Bop, Judy Is a Punk e I Wanna Be Your Boyfriend, ha definito un linguaggio fatto di canzoni brevi, ritmi serrati e immediatezza espressiva.

A distanza di cinquant’anni, il progetto OneTwoThree*Four si propone di rileggere quel repertorio mantenendone lo spirito originario, riaffermandone l’influenza su più generazioni di musicisti e ascoltatori.

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