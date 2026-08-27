One*Two*Three*Four – Italian Tribute to the Ramones: nuovo tributo ai RAMONES

In occasione del 50esimo anniversario del leggendario debutto dei leggendari Ramones, parte della “vecchia” scena punk rock italiana si è prestata per il dovuto tributo a quello che è universalmente riconosciuto come il disco più importante del punk mondiale.
Le band che partecipano a questo tributo sono: Derozer, Tough, Wally Gators, Punkreas, Manges, Retarded, Rappresaglia, Latte+, Senzabenza, Gli Impossibili, The Crooks, Shandon, Bad Frog e Juda’s Kiss.
Il tributo si concentra sulle tracce del s/t dei Ramones che uscì il 23 aprile del 1976.
Il disco esce per Striped Music.