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One*Two*Three*Four – Italian Tribute to the Ramones: nuovo tributo ai RAMONES

byMatteo Paganelli
27 Agosto 2026
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In occasione del 50esimo anniversario del leggendario debutto dei leggendari Ramones, parte della “vecchia” scena punk rock italiana si è prestata per il dovuto tributo a quello che è universalmente riconosciuto come il disco più importante del punk mondiale.

Le band che partecipano a questo tributo sono: Derozer, Tough, Wally Gators, Punkreas, Manges, Retarded, Rappresaglia, Latte+, Senzabenza, Gli Impossibili, The Crooks, Shandon, Bad Frog e Juda’s Kiss. 

Il tributo si concentra sulle tracce del s/t dei Ramones che uscì il 23 aprile del 1976.

Il disco esce per Striped Music.

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