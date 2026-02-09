ORMAI: ascolta il nuovo album in anteprima su Punkadeka

È prevista per venerdì 13 febbraio l’uscita ufficiale di Per un secondo ci siamo trovati, il secondo disco degli ORMAI, che da oggi puoi ascoltare qui in anteprima.

Valerio e Simone sono il “duo chitarra-batteria ad alto volume” based in Roma e tornano a distanza di 5 anni dal primo disco Ricordami perché siamo qui, stampato da Smelly Cat Records in edizione limitatissima su cassetta rosa (presa!).

Il nuovo album ci riporta proprio lì, alle sonorità che avevamo conosciuto con il precedente lavoro: c’è indie, grunge e fuzz punk, e un muro di suono che richiama il loro background post-hardcore strumentale, come parte dei Tomydeepstego.

Due anni di lavoro hanno portato alla pubblicazione di Per un secondo ci siamo trovati, un viaggio introspettivo con attitudine punk, che ti coinvolge totalmente nel loro racconto. 11 tracce prodotte da V Fisik e V10 Records, registrate e mixate da V Fisik (Hombrelobo Studio, Roma), Mastering di Riccardo Pasini (Studio73, Ravenna), con le foto di Nicolò Salvetti e il design di Simone Giannangeli.

Queste le prossime date per vedere gli Ormai dal vivo:

21/02 Roma @ Communia

13/03 Cantù @ Arci Terra e Libertà

14/03 Torino @ Blah-Blah

E ora ascolta qui il nuovo album in anteprima!

Gli ORMAI sono su Instagram / Facebook / Spotify / Youtube