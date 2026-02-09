Punkadeka festival 2026- MXPX
35K
39K
ISCRIVITI!
The Latest

ORMAI: ascolta il nuovo album in anteprima su Punkadeka

byAmanda Milan
9 Febbraio 2026
No comments

È prevista per venerdì 13 febbraio l’uscita ufficiale di Per un secondo ci siamo trovati, il secondo disco degli ORMAI, che da oggi puoi ascoltare qui in anteprima.

Valerio e Simone sono il “duo chitarra-batteria ad alto volume” based in Roma e tornano a distanza di 5 anni dal primo disco Ricordami perché siamo qui, stampato da Smelly Cat Records in edizione limitatissima su cassetta rosa (presa!).

Il nuovo album ci riporta proprio lì, alle sonorità che avevamo conosciuto con il precedente lavoro: c’è indie, grunge e fuzz punk, e un muro di suono che richiama il loro background post-hardcore strumentale, come parte dei Tomydeepstego.

Due anni di lavoro hanno portato alla pubblicazione di Per un secondo ci siamo trovati, un viaggio introspettivo con attitudine punk, che ti coinvolge totalmente nel loro racconto. 11 tracce prodotte da V Fisik e V10 Records, registrate e mixate da V Fisik (Hombrelobo Studio, Roma), Mastering di Riccardo Pasini (Studio73, Ravenna), con le foto di Nicolò Salvetti e il design di Simone Giannangeli.

Queste le prossime date per vedere gli Ormai dal vivo:

  • 21/02 Roma @ Communia
  • 13/03 Cantù @ Arci Terra e Libertà
  • 14/03 Torino @ Blah-Blah

E ora ascolta qui il nuovo album in anteprima!

 

Gli ORMAI sono su InstagramFacebook / Spotify / Youtube

0
0
0
0
Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Rimani aggiornato con tutte le news direttamente nella tua inbox!

Iscriviti alla newsletter, inserisci la tua email:

Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03) NO SPAM! Potrai disiscriverti in qualisasi momento.

Previous Article

Margini Fest 5: il festival torna a Grosseto a fine agosto

byDeka
Next Article

PARMA RUDE FEST con KAOS URBANO

byDeka
A proposito di ormai...
Spotify Playlist
Potrebbe interessarti..
I PROSSIMI CONCERTI
Feb 10
Napalm Death, Whiplash, Varukers, Dopelord | Slaughter Club, Paderno Dugnano
Slaughter Club
Feb 11
Agnostic Front, Wisdom in Chains e Raw Brigade | Slaughter Club, Paderno Dugnano
Slaughter Club
Feb 12
Agnostic Front, Wisdom in Chains e Raw Brigade | New Age, Treviso
New Age club
Feb 13
Statuto | Milano, Arci Bellezza _ Riskatto Tour 2026
Arci Bellezza
Feb 13
? DEROZER • LIVE ACUSTICO
via Carlo Tenca 16, 20831 Seregno, Italy
Feb 13
LA SINDROME DI PETER PUNK • BRAVI RAGAZZI • NO RETRO
Arci Joshua Blues Club APS
Feb 14
BCR FEST ? The LAST RESORT (UK) ? ATTACCABRIGHE ? CRUX ? LENDERS ? RANCOEUR ? & more
Sottotetto SoundClub
Feb 14
IRRITATE NIGHT: Big Paws + Maybe Wonders + The Post Season
Birrificio Railroad - Paderno Dugnano
Mediapartnership: mediapartnership
Total
0
Share

Cosa aspetti?

Rimani aggiornato con tutte le news di Punkadeka.it direttamente nella tua inbox!

Inserisci la tua email


Iscrivendoti accetti il trattamento dei dati (D.L.196/03)
NO SPAM!
Potrai disiscriverti in qualisasi momento.