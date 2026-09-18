Örök: nuovo singolo “QUELLO CHE TU NON HAI”

Gli Örök tornano con “Quello che tu non hai”, un brano punk rock che lancia una domanda scomoda: e se il problema non fosse quello che ti manca, ma il fatto che qualcuno continui a convincerti che ti manca qualcosa?

Ogni giorno veniamo bombardati da migliaia di messaggi che ci raccontano la stessa storia. Non sei abbastanza bello. Non sei abbastanza ricco. Non hai abbastanza successo. Non possiedi abbastanza cose.

Serve l’ultimo telefono, l’auto migliore, più follower, più soldi, più approvazione. Sempre di più.

“Quello che tu non hai” nasce da una riflessione semplice quanto disturbante: buona parte dell’economia moderna si basa sul mantenere le persone insoddisfatte. Se sei felice con quello che hai, smetti di comprare. Se ti senti completo, smetti di inseguire.

Con il loro consueto mix di chitarre distorte, ritornelli diretti e attitudine DIY, gli Örök trasformano questa idea in una critica alla cultura del consumo e alla continua ricerca di status sociale.

Perché spesso la promessa è la stessa: compra questo, diventa quello, raggiungi quell’obiettivo e finalmente sarai felice. Ma la realtà è diversa.

Molte persone finiscono per accumulare oggetti che non servono, debiti che non possono permettersi e aspettative che non riusciranno mai a soddisfare. Non perché siano sbagliate o incapaci, ma perché qualcuno ha costruito un sistema che prospera sulle loro insicurezze.

“Quello che tu non hai” è un invito a smettere di correre dietro a una felicità venduta a rate.

Perché il valore di una persona non si misura da ciò che possiede. E forse la libertà più grande è smettere di desiderare quello che ci hanno insegnato a desiderare.

L’artwork del brano, intitolato “Consumerism”, è firmato dall’illustratore tedesco Steffen Kraft, noto anche come “Iconeo”, conosciuto per le sue immagini essenziali e taglienti sulla società dei consumi e sulla sostenibilità.

Fedeli alla filosofia DIY (Do It Yourself), gli Örök continuano a scrivere, registrare e produrre la propria musica in autonomia, mantenendo quell’approccio sincero e senza filtri che caratterizza il punk rock delle origini.