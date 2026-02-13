Orok: Nuovo singolo “Sedotto e Rovinato”

Una canzone che racconta chi resta indietro dopo l’amore (anche a san valentino)

Gli Örök, band rock/punk cantautorale nata nel 2019 sulle sponde del Lago Maggiore, tornano con un nuovo singolo: “Sedotto e Rovinato”, disponibile da oggi 13 febbraio su tutte le piattaforme digitali.

Il brano racconta senza filtri la storia di molti padri (e talvolta madri) che, dopo una separazione, si ritrovano soli e sul lastrico, costretti a vivere tra stenti e restrizioni economiche.

Con chitarre distorte, energia punk e testi crudi in italiano, gli Örök trasformano rabbia e storytelling in musica, fondendo l’energia del punk rock californiano con il cantautorato italiano e influenze grunge.

Fedeli alla filosofia DIY (Do It Yourself), la band registra e produce la propria musica “in casa”, mantenendo viva l’autenticità della cultura punk.

Dal 2020 gli Örök hanno pubblicato un EP di 3 brani (Dëmö) e cinque singoli: Le cose, La Vita Vola, Il Successo del Fallire, Meglio Andarsene al Mare, Come il Porcospino.

Chi sono gli Örök

Nati a Maccagno Beach, sulle sponde del Lago Maggiore, gli Örök raccontano storie di vita quotidiana: a volte con ironia e leggerezza, altre con riflessioni più intime e profonde.

Il loro nome, in dialetto varesotto, significa “allocco”: simbolo di ingenuità ma anche di autenticità montanara, proprio come il loro stile. Camicie di flanella, attitudine DIY e un sound che mescola punk rock californiano e cantautorato italiano.

Ascolta “Sedotto e Rovinato” e scopri di più sulla band:? https://linktr.ee/orok.rock