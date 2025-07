Orsetti HC: fuori il nuovo video

Gli Orsetti HC, band hardcore punk antifascista di Padova attiva dal 2014, pubblicano oggi il nuovo video

Il gruppo, noto per la sua attività nella scena DIY italiana, propone musica cruda e diretta, con testi anticapitalisti, antimilitaristi e antifascisti. Tra le loro uscite: lo split con Zeromila (2020), l’album Escape From The Cave (LP) e l’EP Letargo.

Gli Orsetti HC si sono esibiti in numerosi spazi underground, tra cui il Grindhouse, il New Age Club, Fine di Mondo, Partizttika e il Circolo Arci Blackstar, condividendo il palco con band come Moravagine, Peter Punk, Svetlanas e Arturo.